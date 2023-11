“Vi chiederò i danni”: incubo retrocessione, provvedimento UFFICIALE

Incubo retrocessione per il club e arriva pure il provvedimento ufficiale dopo le frasi alla fine del match. Ecco quello che si sono detti

Nello scorso weekend un particolare episodio arbitrale ha fatto sì che il Milan non uscisse sconfitto dal campo del Lecce. La rete di Piccoli arrivata in pieno recupero è stata annullata dopo che l’arbitro è stato richiamato al Var. Gioia rispedita indietro e pareggio finale.

Nei giorni scorsi poi il presidente dei salentini, Sticchi Damiani, è stato squalificato dal giudice sportivo per 3 giornate dopo appunto le proteste di quel giorno. Al massimo dirigente giallorosso non è proprio andata giù la decisione dell’arbitro e non le ha mandate a dire, beccandosi lo stop. Adesso – secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà sul proprio sito – sono uscite fuori le frasi che Sticchi Damiani avrebbe detto per protestare.

Incubo retrocessione per il Lecce, la frase del presidente

“Se per questo schifo di oggi retrocedo vengo a chiedervi i danni. Vergogna, state uccidendo il calcio”. In questo modo il patron del Lecce si sarebbe rivolto all’arbitro e ai suoi assistenti, una frase che basta a avanza per prendersi tre giornate di stop.

Rimane però il fatto: una chiamata che a molti non è sembrata corretta. Sì, il pestone c’è, ma quanti ne vediamo in questo modo? Il calcio una volta era una sport di contatto, adesso alla minima spenta si fischia e si annullano gol che possono cambiare senza dubbio anche le sorti di un’intera stagione.