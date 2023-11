Le mani del Milan sul nuovo bomber: Juventus KO

Calciomercato, Juventus e Milan allo scontro frontale. A stretto giro le due società potrebbero ritrovarsi ad inseguire lo stesso obiettivo.

Non sarebbe certo una novità. Il mercato, da sempre, vive su accesi duelli. Quello che a breve potrebbe scatenarsi tra Juventus e Milan è semplicemente la normalità.

Intriga il fatto che potrebbero essere coinvolte due delle tre grandi storiche del nostro campionato e, soprattutto, il fatto che le due società arrivano da un’estate passata in maniera diametralmente opposta. La Juventus a leccarsi le ferite. L’esclusione dalla Champions League, infatti, ha pesato come un macigno sui programmi della società bianconera. Giuntoli ha dovuto far di conto per alleggerire i disastrati conti societari. Nessun acquisto, tranne il giovane Weah e la speranza, mai sopita, di rifarsi a gennaio.

Il Milan, dal canto suo, ha ribattuto, colpo su colpo, al faraonico mercato dei cugini nerazzurri. Alla fine della giostra l’oscar del mercato è andato ad entrambe. ma mentre l’Inter è prima in classifica, il Milan è otto punti dietro ai nerazzurri. La Juventus, che non ha fatto praticamente mercato, precede i rossoneri in classifica di ben sei punti. A gennaio la società bianconera proverà a fare un po’ di mercato dopo l’astinenza estiva, mentre il Milan cercherà di riparare a qualche errore nato sotto il solleone.

Entrambe, però, studiano il grande colpo per la prossima estate. Lo stesso, per entrambe.

Calciomercato Juventus e Milan allo scontro frontale

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. ne ha parlato, in un suo post su X, Matteo Moretto.

“Jonathan David è un obiettivo per giugno” mentre riguardo al rinnovo di Oliver Giroud ha scritto che: “non è stato negoziato“. Il Milan è da lungo tempo sulle tracce dell’attaccante canadese del Lilla, classe 2000. La società rossonera ha individuato nel talentuoso numero nove della Ligue 1 il suo centravanti per i prossimi anni. Il medesimo pensiero di Cristiano Giuntoli, da tempo infatuato dell’attaccante del Lilla.

Nella mente del direttore dell’Area tecnica della Juventus è David il centravanti ideale per la formazione bianconera, al posto di Vlahovic. Pertanto è facile ipotizzare che i due club italiani si troveranno a competere per l’acquisto del classe 2000, ma non saranno certo da soli. Jonathan David ha una valutazione attorno ai 60 milioni di euro, ma la prossima estate avrà soltanto un altro anno di contratto con il Lilla che pertanto dovrà, necessariamente, abbassare le sue pretese per non correre il rischio di perderlo a zero.

E allora che il duello abbia inizio.