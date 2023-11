Il Psg lo ‘consegna’ alla Juve: ecco il nuovo Sissoko

Il gioiello dei francesi, adesso, potrebbe essere conteso dalle big d’Europa. La Juventus figura in pole per l’acquisto.

Il calciomercato europeo è in fermento, e uno dei nomi caldi al centro dell’attenzione è Youssouf Fofana del Monaco.

La Juventus, insieme ad altri prestigiosi club, sembra pronta ad avanzare per assicurarsi il talentuoso centrocampista, il cui contratto è in scadenza non nel giugno 2024, come precedentemente suggerito da alcune voci, ma nel giugno 2025. Le recenti incertezze legate al Paris Saint-Germain hanno aperto la porta a un possibile affare per la Vecchia Signora, che adesso può figurare tra le favorite nella corsa al cosiddetto erede di ‘Sissoko’.

Juventus, arriva Fofana: colpo dal Monaco

Come comunica anche il noto giornalista mercato ‘Fabrizio Romano’, Fofana è uno degli obiettivi più seguiti dalle big d’Europa. La Juventus è sulle tracce del centrocampista, il promettente top player del Monaco, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2025. A differenza di alcune voci che indicavano una scadenza nel 2024, la corretta data offre ai club interessati un margine di manovra più ampio per chiudere l’operazione senza pressioni e in modo strategico.

Il nome di Fofana ha attirato l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa, con la Juventus che figura tra i principali pretendenti per il suo ingaggio. Alcune voci suggeriscono che il Paris Saint-Germain, inizialmente interessato al giocatore, abbia rallentato il proprio interesse, aprendo la strada a una possibile mossa da parte della Juventus e di altri club pronti a sfruttare questa opportunità di mercato. La Vecchia Signora è attualmente in una fase di rinnovamento e potenziamento della rosa, e l’inserimento di talenti come Fofana potrebbe essere cruciale per il progetto a lungo termine. La competizione per il centrocampista sarà sicuramente accesa, ma la Juventus sembra pronta a fare un’offerta convincente per assicurarsi il giocatore. Non ci resta che attendere un verde