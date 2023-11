Dall’Inter alla Juventus: lo vendono dopo il grave infortunio

Dall’Inter alla Juventus. La sfida a tutto campo tra le due società, senza soluzione di continuità, si allarga anche altrove.

Cresce l’attesa in vista dello scontro diretto di domenica sera tra Juventus e Inter. La sfida infinita si arricchirà così di un altro capitolo. La speranza è che non sia velenoso come diversi che lo hanno preceduto.

Il derby d’Italia, o quel che ne rimane, sepolto ormai da polemiche astiose che hanno quasi cancellato del tutto rispetto e sportività, si sposta anche su altri campi. Il mercato sarà il prossimo terreno di scontro. Giuntoli contro Marotta, il presente e il futuro della Juventus contro il recente passato, l’allievo che sfida il maestro.

E ogni giorno la sfida sembra accendersi sempre di più. Ogni giorno compare un nuovo terreno di scontro rappresentato da un nome, italiano o straniero, di grido o giovane talento. Tutto ciò che si approssima alla Juventus e all’Inter diventa come benzina che non cessa di alimentare la rivalità.

Un nome nuovo dove Juventus e Inter possono, nuovamente, scontarsi frontalmente c’è già. E’ un giovanissimo talento tedesco, classe 2006, centrocampista dello Schalke 04 ed il suo nome è Forzan Assan Ouédraogo.

La sfida a tutto campo tra Juve e Inter

Il giovanissimo Forzan Assan Ouédraogo è un figlio d’arte. Suo padre, Alassane Ouédraogo, è stato infatti nazionale del Burkina Faso.

Su Assan Ouédraogo ha scritto un post su X Florian Plettemberg, giornalista di Sky:

“Oltre al Milan, anche Inter e Juventus vogliono ingaggiarlo. Tutte sono concentrate su un trasferimento in inverno. Ma il 17enne non vuole assolutamente lasciare lo Schalke 04 in inverno. Vuole rimanere almeno fino all’estate. Vuole raggiungere i suoi obiettivi con lo #S04. Un trasferimento nell’estate 2024 è possibile, visto che Bayern, Lipsia e Francoforte stanno spingendo. Con il legamento sindesmotico* del piede destro vuole tornare a gennaio“.

* (Per Sindesmosi si intende un particolare tipo di articolazione, in cui mancano la cavità articolare e la cartilagine di rivestimento, mentre i segmenti ossei sono tenuti insieme da una membrana o da legamenti).

Assan Ouédraogo è un centrocampista in grado di ricoprire tutti i ruoli a metà campo. E’ ambidestro, abilissimo nel dribbling e dotato inoltre di un’ottima visione di gioco. Basterebbero queste poche indicazioni per metterlo sotto strettissima osservazione. Assan Ouédraogo è già entrato nella storia dello Schalke 04 essendo stato il giocatore più giovane ad esordire in una partita ufficiale, nonché il più giovane marcatore in gare ufficiali. La sfida è aperta.