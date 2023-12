“Vittoria a tavolino”: Napoli-Inter nel caos, bufera VAR

Tra pochi istanti si chiuderà Napoli-Inter. La gara del Maradona è destinata a far parlare di sé ancora a lungo

Punizione pesante per il Napoli. Dopo un primo tempo assolutamente equilibrato, che l’Inter ha avuto il merito di chiudere in vantaggio grazie al guizzo di Calhanoglu, i nerazzurri hanno letteralmente dilagato nella ripresa. I gol di Barella e Thuram hanno arrotondato il passivo a favore degli uomini di Inzaghi ma non spento le polemiche.

A finire nel mirino della critica, infatti, sono state alcune decisioni dell’arbitro Massa. Il primo gol dell’Inter, infatti, nasce da un azione nella quale Lautaro Martinez era riuscito a divincolarsi in modo non ortodosso da Lobotka. Il VAR, però, ha deciso di non richiamare il direttore di gara, confidando nella decisione di campo. Ma è sul risultato di 0-1, poco prima dell’ora di gioco, che avviene l’episodio clou. Acerbi frana su Osimhen in area di rigore. Il difensore dell’Inter non colpisce mai il pallone e colpisce il tendine dell’attaccante del Napoli che cade a terra, invocando il penalty. Anche in questa circostanza, però, Massa non viene richiamato al VAR e l’azione prosegue con il corner a favore del Napoli. Doppia decisione che, come prevedibile, è destinata a far discutere. Ecco una rapida carrellata di commenti social:

Primo gol dell’Inter che nasce da un fallo netto di Lautaro su Lobotka Prima del secondo gol c’è un rigore netto per il Napoli per fallo di Acerbi su Osimhen Una partita decisa a tavolino Uno SCANDALO vergognoso Questa è solo una delle tante, quest’anno sono proprio senza… pic.twitter.com/QhJJwQmlUZ — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) December 3, 2023

Stessa situazione, stesso arbitro stasera in campo all’epoca al VAR e indovinate le due decisoni a favore di chi sono andate…no non Torino e Napoli#NapoliInter #Napoli #Inter pic.twitter.com/4twem9kqnt — Delu🔴⚫ (@notdeluuuu) December 3, 2023

TWEET – Alvino sull’arbitraggio di Napoli-Inter: “Pessimo Massa” https://t.co/UBALflAymz — Antonio Petrazzuolo (@apetrazzuolo) December 3, 2023

E devo pure sentire che questo non sarebbe rigore. Ma siamo su scherzi a parte? Forse non era chiaro all’inizio, ma da questo replay si vede benissimo. #napoliinter pic.twitter.com/AaijddCQxI — Marco Varini (@mvcalcio) December 3, 2023

📌 Questi hanno il dodicesimo uomo anche fuori casa.

A #Thuram gli avevano fischiato un rigore la settimana prima per molto meno quando si era lanciato in area. È a senso unico così.pic.twitter.com/GMCoxVoXzw — Dr. Tuitter (@DrTuitter) December 3, 2023