La Cremonese “umilia” la Juventus: 42 milioni di euro

Toccata e fuga. È durata solo un anno l’avventura della Cremonese in Serie A: i lombardi hanno pagato, oltre all’inesperienza – fatale a questi livelli – un pessimo girone d’andata. In quello di ritorno hanno provato a sistemare le cose ma si sono svegliati troppo tardi, quand’ormai la retrocessione in cadetteria era inevitabile.

I grigiorossi, tuttavia, sono riusciti a togliersi una (anzi, due) importanti soddisfazioni nella Coppa Italia, arrivando a giocare le semifinali della seconda competizione nazionale per ordine d’importanza. La Cremonese ha eliminato addirittura Roma e Napoli, arrendendosi poi alla Fiorentina nel penultimo atto della manifestazione. Oggi è al quinto posto in Serie B e sta provando a reinserirsi in quel gruppetto di squadre che ambiscono alla promozione diretta. Dopo aver esonerato Davide Ballardini, i lombardi hanno cambiato marcia con il nuovo tecnico, Giovanni Stroppa, uno che la serie cadetta la conosce come le sue tasche, avendo portato a casa due promozioni con Crotone e Monza.

La Cremonese “umilia” la Juventus, i grigiorossi raggiungono la Signora nei ricavi da sponsor

Ma come mai parliamo di Cremonese? Il perché è presto detto: i lombardi, come riporta il sito Calcio&Finanza, hanno quasi raggiunto la Juventus in una speciale classifica, quella dei ricavi da sponsorizzazioni e i proventi pubblicitari.

Ricavi che – spiega il portale – ammontano a complessivi 42 milioni di euro, rispetto ai 16,9 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2022. Si tratta, infatti, di un aumento considerevole rispetto all’anno precedente, quasi del 150%. Ed una cifra che va a pesare per quasi la metà dei ricavi complessivi, pari a complessivi 89 milioni di euro. Calcio&Finanza fa un confronto proprio con i bianconeri, che nel 2022-23 hanno incassato dalla sponsorizzazione con Jeep circa 44,6 milioni di euro. A finanziare la Cremonese è la stessa proprietà, la Finarvedi Spa, una holding che opera nel settore della siderurgia.