Juventus, influenza smaltita: a disposizione contro il Napoli

Allegri continua a sorridere. Archiviata, insieme all’esplosione di gioia finale, la vittoria di Monza, ora il tecnico pensa solo al Napoli.

Non è mai una partita normale Juventus-Napoli. Pensandoci bene, però, per la Juventus non ci sono mai partite normali. Perché quasi tutti gli avversari sentono qualcosa di diverso quando affrontano i bianconeri.

Rivalità secolari, decennali o soltanto un semplice risentimento per una presunta ingiustizia subita in passato. Per Napoli, per il Napoli e i napoletani la Juventus è il nemico da sconfiggere. Sempre e comunque.

Il presidente Aurelio De Laurentiis rappresenta al meglio questa avversione verso i colori bianconeri. Basti pensare alla malcelata rabbia quando ha scoperto che il suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, passato proprio all’odiato nemico, dopo essere stato otto anni al suo fianco, ha confessato che, fin da bambino, è uno sfegatato tifoso della Juve.

Per questo venerdì sera non sarà una partita normale per la Juventus. Non lo sarà soprattutto per il Napoli. Oltretutto la squadra di Walter Mazzarri arriva dallo 0-3 interno subito contro l’Inter. Una partita in cui tutto è andato storto agli azzurri e tutto bene agli uomini di Simone Inzaghi.

Soprattutto di questo dovrà tener conto Allegri.

Allegri continua a sorridere

Quel sorriso stampato sul suo viso dopo il gol vittoria di Gatti al 94esimo è rimasto impresso a tutti. E è ancora lì, sul volto di Massimiliano Allegri.

Che però predica umiltà in vista della sfida contro i campioni d’Italia. Anche la classifica sorride ai bianconeri, ma per battere il Napoli occorrerà la migliore Juventus, in tutti i sensi. Nel frattempo il tecnico livornese ha ricevuto diverse buone notizie.

Daniele Rugani, come ci fa sapere Romeo Agresti, ha smaltito l’influenza e si è allenato regolarmente. Il centrale sarà abile ed arruolato per la sfida contro il Napoli. Così come lo sarà Manuel Locatelli. Smaltito l’infortunio, l’ex Sassuolo, potrebbe ritrovare la maglia da titolare.

Al centro della difesa tornerà, dal primo minuto, dopo due mesi, e lo scampolo di gara a Monza, il capitano Danilo, che affiancherà il titolarissimo Bremer. Il trio difensivo potrebbe tornare ad essere interamente carioca con il ritorno di Alex Sandro che andrebbe a prendere il posto del goleador di Monza, il gigante di Rivoli, Federico Gatti.

Ma siamo soltanto a martedì. Ci sarà tempo per la scelta dell’undici anti-Napoli. Dal canto suo, il Napoli sale a Torino per giocare la partita delle partite. Non certo una partita normale. Come sempre. Per la Juve è la normalità.