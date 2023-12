Juventus, né Berardi né Sancho: il ‘sacrificio’ sblocca il primo acquisto

Non cambiano gli obiettivi, ma il primo acquisto non sarà quello che tutti immaginano: i dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus sta considerando con grande attenzione la possibilità di puntare su un giovane talento proveniente dallo Shakhtar Donetsk: si tratta di Sudakov, giovane prodigio, il cui arrivo potrebbe rappresentare una mossa strategica per rafforzare la rosa bianconera.

L’interesse per Sudakov emerge in un momento in cui le strade verso altre opzioni sembrano complicate per la Juventus. Sancho, il talentuoso esterno inglese, è considerato troppo costoso, mentre Berardi è bloccato dal Sassuolo, che non sembra disposto a privarsene a meno di un’offerta di almeno 30 milioni di euro – una cifra considerata elevata per un giocatore di 30 anni.

Sudakov come alternativa a Berardi e Sancho: la Juve lo prende cedendo Iling Junior

In questo contesto, la Juventus potrebbe accelerare i tempi per assicurarsi Sudakov, nonostante la valutazione minima di almeno 25 milioni di euro. Il giovane ucraino è considerato uno dei talenti emergenti nel panorama calcistico europeo, e la Juventus sarebbe disposta a investire su di lui per garantire freschezza e prospettiva alla propria squadra.

Tuttavia, prima di un eventuale affondo per Sudakov, la Juventus dovrebbe liberare spazio in rosa e finanziare l’operazione attraverso una cessione. Tra i nomi sul tavolo c’è Iling Junior, considerato sacrificabile per far posto al giovane ucraino. Il giocatore potrebbe rappresentare un’opzione per altri club interessati al suo profilo, e la Juventus potrebbe sfruttare questa possibilità per aprire la strada a nuovi arrivi. Il futuro di Sudakov alla Juventus è ancora avvolto dall’incertezza, ma la volontà di puntare su giovani talenti sembra essere al centro della strategia della squadra bianconera. I prossimi mesi potrebbero portare nuovi sviluppi sul fronte del calciomercato, con la Juventus pronta a muoversi in modo deciso per assicurarsi il promettente talento ucraino.