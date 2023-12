Separato in caso: addio Inter, blitz immediato della Juventus

Calciomercato Juventus, adesso i bianconeri potrebbero sfruttare un assist involontario dal mercato: ecco come può arrivare.

La vicenda di Djalò, difensore portoghese, si fa sempre più intricata al Lille mentre si avvicina il mercato invernale. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il contratto, rendendosi libero di andare in scadenza, e la sua situazione in squadra è ormai chiara: vive da separato in casa e non è stato mai convocato in questa stagione dal suo tecnico, nonostante sia guarito dall’infortunio.

Le voci di mercato delle ultime settimane suggeriscono che l’Inter sia in pole position per assicurarsi le prestazioni di Djalò a partire dal prossimo giugno. Tuttavia, il Lille, consapevole della situazione contrattuale del giocatore, spera che a gennaio si presenti un acquirente disposto a offrire tra i 4 e i 5 milioni di euro per assicurarsi immediatamente il centrale difensivo portoghese.

5 milioni per averlo già a gennaio: così si sblocca l’affare Djalò

Una delle squadre che potrebbe cogliere questa opportunità è la Juventus. Con la prospettiva di lasciare libero Alex Sandro durante la sessione di mercato estiva, la Vecchia Signora potrebbe considerare Djalò come un rinforzo ideale per la propria retroguardia. La giovane età del portoghese, classe 2000, potrebbe sposarsi bene con la politica di investimento a lungo termine della Juventus.

La società bianconera, nota per la sua attenzione alla crescita dei giovani talenti, potrebbe quindi mettere in atto una strategia di mercato che anticipa la concorrenza estiva e si assicura le prestazioni di Djalò già a gennaio. La possibilità di ottenere un giocatore di prospettiva ad un prezzo relativamente accessibile potrebbe rappresentare un’affare interessante per la Juventus, che sta già pianificando il futuro della propria difesa. Gennaio potrebbe riservare sorprese importanti per il futuro del difensore portoghese, con Inter e Juventus pronte a scendere in campo per assicurarsi il suo talento.