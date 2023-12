Caso doping Pogba: UFFICIALE, fissata la data dell’udienza

La Juventus si sta dando molto da fare per gennaio, consapevole che dal primo mese dell’anno passano i sogni di gloria del club.

Finora il rendimento della squadra di Allegri è stato superiore alle aspettative. I bianconeri sono pienamente in lotta per quello che è l’obiettivo minimo da raggiungere, vale a dire la conquista di un piazzamento utile per la Champions League.

E’ chiaro che poi c’è il sogno scudetto. Molto complicato da raggiungere, visto che l’Inter non pare conoscere ostacoli. I nerazzurri continuano ad essere i grandi favoriti per la vittoria finale, ma la Juventus è intenzionata a vendere cara la pelle. Confidando magari in qualche acquisto che possa migliorare la qualità della rosa. Non bisogna dimenticare che finora i bianconeri non hanno potuto contare su Fagioli e su Pogba, due centrocampisti in meno non sono pochi. Ma chi è sceso in campo ha sempre dato il massimo.

Juventus, l’udienza di Pogba fissata per il 18 gennaio

Intanto è chiaro che il club vuole vederci chiaro sulla vicenda Pogba prima di prendere qualsiasi decisione in chiave mercato. Finora Allegri ha dovuto fare a meno del suo asso e a gennaio è molto probabile che arriverà comunque un altro centrocampista.

Anche perché i tempi per definire la cosa si annunciano ancora piuttosto lunghi. L’udienza di Pogba al Tribunale Nazionale Antidoping sarebbe stata fissata per il 18 gennaio. In questa fase il calciatore francese esporrà i fatti secondo la sua versione, nel tentativo di convincere i giudici della sua buona fede. Il rischio grosso è che per lui possa arrivare una lunga squalifica. Squalifica che non solo lo terrebbe lontano a lungo dal terreno di gioco, quanto potrebbe minare la fase conclusiva della sua carriera. I tifosi sperano che alla fine Pogba possa tornare al più presto in campo e dare una mano alla sua squadra per raggiungere i traguardi prefissati.