Colpo d’ala Juventus, comunicazione arrivata: non firma più

Colpo d’ala Juventus, comunicazione arrivata. Il mercato bianconero inizia a lanciare i suoi primi indizi sui possibili colpi di gennaio.

Il campionato prosegue il suo cammino così come i dirigenti bianconeri proseguono il loro lavoro in vista della finestra di mercato di gennaio.

Sembra ormai passata come verità inconfutabile che sarà un centrocampista il profilo che Cristiano Giuntoli andrà, eventualmente, a cogliere nella prossima sessione invernale. Ipotesi resa ancora più valida dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, quando ha parlato di una rosa pensata con due centrocampisti in più.

Nella mente di Giuntoli. però, vi è anche il chiaro pensiero riguardante il fronte offensivo. Un reparto che pur potendo contare su quattro attaccanti di qualità, e dagli ingaggi decisamente alti, non sta contribuendo come dovrebbe alla pur positiva stagione della formazione di Massimiliano Allegri.

Un fronte offensivo cui il direttore tecnico bianconero dedicherà buona parte delle sue attenzioni durante la prossima estate. Ma non è detto che, già durante il mercato di gennaio, Giuntoli non inizi a tessere la tela che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione del parco attaccanti della Juventus.

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sembra darci qualche indizio in più a riguardo, in vista della prossima stagione della Juventus.

Colpo d’ala Juventus, comunicazione arrivata

Tra le notizie che si inseguono copiose sui possibili acquisti futuri della Juventus, vi è quella lanciata dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, riguardante un possibile colpo della Juventus. Ma non a centrocampo.

Il profilo in primo piano è infatti quello dell’esterno brasiliano della Lazio, Felipe Anderson, che non ha ancora trovato l’accordo con la società di Claudio Lotito per il rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento della Juventus per l’esterno baincoceleste.

“Felipe Anderson ha chiesto un ingaggio quadriennale da 4 milioni a stagione, bonus inclusi per firmare il rinnovo con la Lazio. Ci sono stati colloqui con la sorella-manager che fin qui non hanno portato alla fumata bianca”, queste le sue parole riportate da sportitalia.com. E la Juventus?

L’entourage di Felipe Anderson ha proposto il giocatore a diversi club, Juventus inclusa che, secondo Pedullà: “ha memorizzato, ha preso atto, ma almeno fin qui non ha programmato altre mosse. Vedremo più avanti“. Una possibilità che la Juventus e Giuntoli tengono in considerazione insieme, però, a diverse altre. Siamo soltanto all’inizio dei giochi di mercato.