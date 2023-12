Calciomercato Juventus, Vlahovic scaricato: ecco Zirkzee

Già messa in archivio la partita con il Genoa per una Juventus che adesso deve guardare inevitabilmente avanti.

Sarà una domenica di campionato che i bianconeri vivranno da spettatori quella di oggi. C’è chiaramente attesa per vedere quelli che saranno i risultati delle altre squadre di alta classifica, con l’Inter in testa. C’è un po’ di rammarico per non aver vinto sul campo dei rossoblù venerdì sera, ma non bisogna mollare. Tutt’altro.

Da domani dunque poi si volterà pagina e si inizierà a pensare al Frosinone. Partita molto insidiosa quella contro i ciociari di mister Di Francesco, squadra nella quale si stanno mettendo in evidenzia giovani di proprietà della Juve come ad esempio Kaio Jorge e Soulè. Chiusi gli impegni sul campo ci saranno le feste natalizie ma nel frattempo il club dovrà iniziare a concentrare le sue energie sul mercato. Mister Allegri, ma anche i tifosi, spera che arrivino rinforzi.

Juventus, Zirkzee nel mirino visto che Vlahovic non decolla

Allo stesso tempo però si spera anche che i giocatori chiave del club possano avere tutti un rendimento pari alle aspettative. Cosa che non sta avvenendo per Dusan Vlahovic, che stenta a trovare con regolarità la via della rete. La Juve non può aggrapparsi ai suoi gol e questo sta iniziando a far riflettere la società, come sottolinea Tuttosport.

Vlahovic poteva essere uno dei giocatori da sacrificare sul mercato la scorsa estate, ma alla fine è rimasto ed è sfumata con la sua conferma la possibilità di arrivare a Romelu Lukaku. Ora ci si interroga sul futuro, perché i bianconeri sarebbero tentati dall’arrivo di un nuovo attaccante. Magari quel Zirkzee del Bologna che sta facendo scintille. Ma l’impegno contrattuale con Vlahovic fa sì che la Juve, di fatto, non possa accogliere un nuovo centravanti se prima non venderà il serbo.