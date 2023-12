Georgina Rodriguez, balla tutto: il video fa sognare i follower

By

Georgina Rodriguez, il workout post-vacanza nel deserto dell’Arabia Saudita fa sudare pure i follower: che meraviglia.

Sono ricchi e bellissimi, famosi e innamorati come fosse il primo giorno. Nonostante conducano uno stile di vita atipico e ben diverso da quello dei “comuni mortali”, amano fare, però, le stesse identiche cose che piacciono un po’ a tutte le coppie. Come regalarsi una romantica fuga senza figli e senza impicci vari, ad esempio.

Con la sola differenza che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno avuto la possibilità di rifugiarsi in un luogo che non è esattamente alla portata di tutti: il deserto dell’Arabia Saudita. Si sono goduti l’esperienza insieme nel migliore dei modi, passando da un panorama mozzafiato all’altro e facendo tesoro di questo preziosissimo tempo che hanno avuto la fortuna di trascorrere l’uno in compagnia dell’altra. La stella dell’Al-Nassr e la sua dolce metà hanno visitato, nello specifico, la città di Al-Ula, nel nord-est del Paese. Hanno ammirato le montagne di arenaria, poi si sono spostate nelle oasi che caratterizzano il deserto e, infine, si sono concessi una sosta al Maraya Concert Hall.

Un edificio talmente unico nel suo genere da detenere il Guinness World Record: è la più grande costruzione a specchi del mondo e vanta, pensate un po’, 9mila 740 pannelli di vetro. Qualcosa che valeva decisamente la pena vedere, insomma.

Georgina Rodriguez a tutto fitness: follower su di giri

Di ritorno a casa, la coppia si è poi goduta un delizioso sabato in famiglia. Nel video che aveva pubblicato Georgina si vedeva CR7, infatti, insegnare ai bambini, nell’elegantissimo salotto della loro dimora di lusso in Arabia Saudita, come si calcia la palla.

Qualche ora fa, invece, la Rodriguez ha ben pensato di prendersi del tempo per sé e di deliziare i follower con un nuovo ed irresistibile video. Un video in cui, come avrete modo di vedere personalmente, “balla” un po’ tutto.

Georgina si allena indossando un completo sportivo attillatissimo e salta la corda con grande maestria. Un workout che fa bene al corpo e pure ai follower, estasiati dallo scultoreo lato B di lady Ronaldo e dalla sua disinvoltura.