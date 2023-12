Scacco matto Juventus: scippo delle ‘gazze ladre’

Il duello a distanza per il centrocampista lo vince il Newcastle: Juventus fuori dai giochi, dovrà virare su altri obiettivi

Mancano solo pochi giorni all’apertura del calciomercato invernale e qualcosa si sta già delineando. La Juventus, ad esempio, è in lizza per diversi obiettivi ma deve far fronte a una concorrenza spietata.

Da settimane vi stiamo raccontando del forte interesse dei bianconeri per Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City. La Juventus ha dovuto fronteggiare un cliente scomodo come il Newcastle che nell’ultimo anno ha guadagnato molto prestigio e soprattutto potere economico. Il testa a testa per l’ex Leeds United sembra giunto al termine. Come riportato dal giornalista Rudy Galetti sul proprio profilo X, si fa sempre più concreta la possibilità che Kalvin Phillips vesta la maglia del Newcastle da gennaio.

Il centrocampista inglese ha voglia di rimettersi in gioco per garantirsi un posto nella nazionale di Southgate in vista dell’Europeo 2024.

Al Newcastle troverebbe un ambiente pronto ad accoglierlo a braccia aperte e una squadra che necessita del suo spessore. Dopo la squalifica di Sandro Tonali, le Magpies sono alla ricerca di un centrocampista che possa degnamente sostituirlo e Phillips per carisma, esperienza e qualità sarebbe il profilo giusto.

🚨📈 Positive feelings about the potential move of #Phillips to #Newcastle in Jan.

‼️ Kalvin is keen to join #NUFC, especially for the key role he should play, also in the light of #EURO2024.

🗣️ The parties are confident to reach an agreement for his loan in the next few days. pic.twitter.com/7jACVPYMP8

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 28, 2023