“Dobbiamo ragionare”: l’annuncio di Rabiot sul suo futuro

Protagonista del gol vittoria contro la Roma, Adrien Rabiot ha parlato del suo futuro ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con la Juventus: l’annuncio

Un suo gol ha deciso la sfida dell’Allianz Stadium permettendo alla Juventus di incamerare tre punti dal peso specifico non indifferente. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Adrien Rabiot ha parlato anche del suo futuro. Ecco quanto riferito:

“Era importante per noi, abbiamo visto la partita di ieri dell’Inter. Dobbiamo continuare così e guardare sempre avanti. Obiettivo Scudetto? Ci credevamo già l’altra volta, ancora di più stasera: è un obiettivo per me e per tutta la squadra. Stasera abbiamo fatto molto bene, ma la strada è ancora lunga. Sei tu l’attaccante aggiunto della Juventus? Questa stagione non avevo ancora segnato qui a Torino, sono contento di averlo fatto. Sto lavorando molto su diverse fasi, sono contento di far gol e servire assist: sono contentissimo stasera. I tifosi sono straordinari, sono qui con noi: ci credono, e noi dobbiamo farlo per loro.

Rabiot ha poi esternato il suo punto di vista anche sul suo futuro: “Su questo devo ancora ragionare, parlare con la società. Mi trovo molto bene qui, ma ne parleremo più avanti. Voglio godermi tutte le partite da qui fino al termine della stagione, poi vedremo. Siamo comunque sereni”.