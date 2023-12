Accordo con l’Inter: prendere o lasciare, ultima chance Juventus

Accordo prossimo, ecco cosa potrebbe succedere nel suo presente: tutti i dettagli dell’operazione in arrivo.

Il calciomercato invernale si preannuncia ricco di colpi di scena, e uno dei protagonisti principali è Tiago Djaló.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il difensore centrale portoghese si è promesso all’Inter per la prossima stagione, ma la Juventus è pronta a giocare d’anticipo e rompere gli equilibri dell’affare. Con il suo contratto con il Lille in scadenza il 30 giugno, Djaló sembra sul punto di firmare con la squadra nerazzurra nei prossimi giorni.

Djaló al bivio: derby d’Italia di fuoco

La Gazzetta dello Sport riporta che Tiago Djaló ha accettato la proposta dell’Inter per la prossima stagione. Il difensore portoghese, in scadenza di contratto con il Lille, sembra sul punto di diventare un nuovo pilastro del club milanese. Tuttavia, la Juventus ha un piano audace per cercare di strappare l’affare dalle mani dell’Inter. Nonostante l’apparente imminenza dell’accordo, Marotta e i dirigenti dell’Inter, non hanno certezze assolute. Djaló, reduce da un grave infortunio al ginocchio destro con intervento chirurgico a marzo, ha recuperato completamente e desidera giocare regolarmente per il resto della stagione. Con il Lille che ha rinunciato a convocarlo a causa del suo rifiuto al rinnovo del contratto, l’Inter è ora sotto pressione a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti coinvolte.

La Juventus, consapevole di avere una sola chance di strappare Djaló all’Inter, sta cercando di anticipare l’accordo già in fase avanzata. La finestra di trasferimento di gennaio è l’occasione perfetta per la Juventus di inserirsi nella corsa e cercare di rompere gli equilibri dell’affare. Il destino del giocatore sembra essere sempre più vicino all’Inter, ma la Juventus è pronta a mettere in atto una mossa audace per cercare di cambiare il corso degli eventi.