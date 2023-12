20 milioni più bonus: il Napoli lo soffia alla Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il Napoli di De Laurentis prova a superare la concorrenza bianconera: i dettagli.

Il Napoli sembra avvicinarsi sempre di più a Lazar Samardzic, con notizie che indicano un contatto diretto tra il padre del giocatore e gli azzurri. L’Udinese, attuale squadra di Samardzic, ha dato il via libera alla cessione. Con una cifra pronta di 20 milioni più bonus, il presidente De Laurentiis può ora considerare l’opzione di reinvestire parte dei proventi provenienti dalla cessione di Eljif Elmas al Lipsia.

L’affare Samardzic-Napoli sembra essere sulla buona strada, con il padre del giovane talento in contatto diretto con la dirigenza partenopea. Questo segnale positivo indica un forte interesse da entrambe le parti per chiudere l’operazione a favore del Napoli.

Samardzic verso il Napoli: 20 milioni all’Udinese

L’Udinese, attuale club di Lazar Samardzic, ha dato il via libera alla cessione del giocatore. Questa decisione apre la strada per il trasferimento del giovane centrocampista al Napoli, con la speranza di vedere fiorire il suo talento in una nuova realtà calcistica. Il Napoli ha formulato un’offerta solida per Lazar Samardzic, pronta a coprire una cifra di base di 20 milioni di euro, a cui si aggiungeranno eventuali bonus. Questa proposta riflette l’intenzione del club partenopeo di assicurarsi il giovane talento serbo e di investire nel potenziale futuro della squadra.

La cessione di Eljif Elmas al Lipsia ha portato al Napoli un considerevole introito finanziario. Con la via libera dell’Udinese per Samardzic, il presidente De Laurentiis può ora considerare di reinvestire gran parte di questi soldi nell’acquisizione del giovane talento serbo. L’approdo di Lazar Samardzic al Napoli sembra sempre più concreto, con il via libera dell’Udinese e i contatti diretti tra il padre del giocatore e il club partenopeo. Con una proposta pronta di 20 milioni più bonus, il Napoli dimostra la sua determinazione nell’assicurarsi il talentuoso centrocampista serbo.