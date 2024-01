Giuntoli ha fatto centro: nuovo difensore Juventus a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha fatto centro. Adesso il nuovo difensore arriva a titolo definitivo: i dettagli.

La Juventus è entrata con forza nella corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale di talento, Djalò.

Secondo le fonti di ‘Calciomercato.it’, il club bianconero ha già rese pubbliche al Lille la propria disponibilità a garantire un trasferimento immediato per il giocatore, offrendo un indennizzo che oscilla tra i 3 e i 4 milioni di euro, inclusi bonus. Questa mossa decisa della Juventus è stata motivata dalla volontà di superare la concorrenza dell’Inter, che sembra aver già raggiunto un accordo con il difensore portoghese per un trasferimento previsto in giugno.

La Juventus lo vuole subito: accordo con il Lille

Il club torinese, desideroso di rinforzare la propria difesa, ha deciso di agire con prontezza per cercare di garantirsi i servizi di Djalò già durante la sessione di mercato attuale. L’offerta dei bianconeri include un mix di compensi fissi e bonus, indicando la determinazione del club a presentare un’offerta allettante per il Lille. Questa mossa tattica potrebbe bruciare i piani dell’Inter, che ora si trova ad affrontare la prospettiva di perdere il giocatore prima del previsto. Al momento, non è chiaro come il Lille risponderà a questa offerta della Juventus. La situazione si prospetta intensa e potrebbe portare a una competizione serrata tra i due club italiani per assicurarsi i servizi di Djalò, con l’Inter che deve ora decidere se migliorare la propria offerta o attendere fino a giugno per concludere l’accordo già pattuito.

In ogni caso, il pressing della Juventus per Djalò indica una strategia di mercato aggressiva da parte del club bianconero, desideroso di rafforzare la propria squadra nel breve termine. Gli sviluppi successivi saranno seguiti con grande interesse dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori, mentre i tifosi della Juventus attendono con ansia l’esito di questa trattativa che potrebbe plasmare il futuro della difesa del club.