Clamoroso Koopmeiners, niente Juventus: cambia squadra e campionato

Clamoroso Koopmeiners, aumentano le pretendenti per il forte centrocampista che veste la maglia dell’Atalanta.

Non è un mistero il fatto che la Juventus sia sulle tracce di un centrocampista di livello che possa alzare il tasso tecnico della sua linea mediana. Massimiliano Allegri sogna un giocatore che sappia abbinare sia quantità che qualità. E che soprattutto possa essere efficace in zona gol. Quello che, un tempo, era Paul Pogba. Peccato che il francese, tornato a Torino ormai da due anni, abbia visto il campo pochissime volte.

Prima a causa dei continui infortuni ed oggi per via della vicenda doping. Non si sa ancora quando potrà rientrare, visto che per il momento è “solo” sospeso: le possibilità di rivederlo con la maglia della Signora sulle spalle sono però irrisorie. Allegri a inizio stagione ha perso anche Nicolò Fagioli, anche lui implicato in vicende extracampo. In questo caso è lo scandalo calcioscommesse ad impedire al giovane centrocampista cresciuto nelle giovanili della Juve di dare una mano ai bianconeri nel raggiungimento dei loro obiettivi. Fagioli tornerà a disposizione soltanto a maggio, quando terminerà la squalifica. Per questi motivi Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva del club di via Druento, sta cercando un giocatore che possa sostituirli.

Clamoroso Koopmeiners, su di lui piomba anche il Newcastle

Il grande sogno della Juventus si chiama Teun Koopmeiners, ormai stabile nella classifica dei migliori centrocampisti del campionato italiano.

L’olandese dell’Atalanta, che non piace solo ai bianconeri, la prossima estate diventerà uno dei più richiesti. La Dea non lo ritiene incedibile ed è disposta ad ascoltare eventuali offerte: secondo il giornalista turco Ekrem Konur la Juventus e il Napoli – altro club che vorrebbe acquistare Koopmeiners – dovranno fare attenzione al Newcastle, pronto a sferrare il colpo. I Magpies hanno sicuramente più disponibilità di bianconeri e azzurri e sono gli unici che potrebbero accontentare il club bergamasco. L’affare Tonali insegna.