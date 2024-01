“Datecelo in prestito”: scambio saltato, la Juventus non ha perso tempo

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri ci hanno provato ma il muro alzato è stato insormontabile. Giuntoli non ha perso tempo

Ci ha provato la Juventus, cercando di mettere in piedi anche un prestito e mettendo sul piatto il cartellino di un giocatore che, da quelle parti, avrebbe potuto fare abbastanza comodo. Ma non c’è stato modo, tant’è che i bianconeri hanno deciso nella notte di virare su Alcaraz, che è atteso a Torino oggi per sostenere le visite mediche.

Allegri ci ha provato per il suo pupillo, che porta il nome di Bonaventura. Il giocatore avrebbe anche dato, secondo i ben informati, il suo assenso all’operazione, ma la Fiorentina lo ritiene incedibile. Nemmeno aver proposto Kean (tornato da Madrid) ha scalfito le certezze della squadra di Italiano, che si tiene stretta un giocatore che sta facendo la differenza in questa stagione vivendo praticamente una seconda giovinezza. Insomma, Giuntoli è stato costretto a cambiare velocemente il proprio target chiudendo con l’argentino che potrebbe anche debuttare domenica prossima nella gara contro l’Inter a San Siro. Se tutto andrà per il verso giusto la convocazione, almeno quella, appare decisamente scontata.