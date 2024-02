Scatta l’indagine FIFA: club furiosi, volano gli stracci

Scatta l’indagine della Fifa dopo che nell’ultimo giorno di mercato sono saltati in maniera improvvisa i trasferimenti. Ecco quello che sta succedendo

Gli ultimi giorni di mercato, si sa, sono quelli più turbolenti. Soprattutto perché si arriva ad un certo punto nel quale è anche difficile riuscire a completare tutti i documenti che servono per portare a termine tutte le operazioni. Quindi qualcosa può sfuggire di mano.

In questo caso però la situazione sembra essere abbastanza grave rispetto al solito, tant’è che secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, la Fifa è pronta ad aprire una doppia indagine sul mancato trasferimento di due giocatori del West Ham verso il Lione e verso il Betis. I francesi ci sono anche andati giù durissimi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Indagine della Fifa per il doppio trasferimento mancato

Il primo caso riguarda Said Benrahma, che gli inglesi non sono riusciti a dare al Lione. I francesi erano pronti a far firmare il giocatore in diretta televisiva, chiudendo un’operazione di poco superiore ai 15milioni di sterline. Ma ad un tratto tutto è saltato con l’OL che ha parlato di una profonda mancanza di rispetto nei propri confronti.

Ci è andato meno pesante il Betis, che stava chiudendo, anzi che aveva chiuso per Fornals: in questo caso la società della Liga sembra tranquilla nel riuscire a chiudere l’operazione Fornals perché viene spiegato che si è trattato di un problema informatico che ha riguardato appunto il West Ham. Insomma, alla fine dei conti una doppia operazione saltata che avrebbe fruttato agli inglesi oltre 20milioni di euro. E la Fifa sta cercando di capire cos’è successo realmente.