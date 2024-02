Juventus, Allegri resta e detta il mercato: “Chiesa al capolinea”

Juventus, nessuna ipotesi è da scartare a prescindere: molto dipenderà dai risultati. “L’esperienza potrebbe essere terminata”.

Due battute d’arresto, la prima prevedibile e l’altra assolutamente inaspettata. La Juventus che fino a qualche settimana fa sognava un testa a testa con l’Inter per lo scudetto è tornata all’improvviso con i piedi per terra. Nel giro di pochi giorni i bianconeri si sono ritrovati a -7 dai nerazzurri, che hanno pure una gara da recuperare. Tornare in corsa sarà molto complicato, anche se Massimiliano Allegri e i suoi uomini non hanno alcuna intenzione di tirare i remi in barca.

L’obiettivo a breve termine, più che recuperare terreno nei confronti dell’Inter, deve essere quello di consolidare il primo posto. E raggiungere il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League, la cosa più importante. Ad inizio stagione, infatti, la Juventus non pensava minimamente allo scudetto ma a rientrare innanzitutto tra le prime quattro, in modo tale da tornare a giocare la coppa dalle grandi orecchie, che dal prossimo anno sarà ancora più ricca e prestigiosa.

Juventus, Albanese lapidario: “Se Chiesa non firma sarà addio”

Il futuro di Allegri, come vi raccontiamo da mesi, è legato ai risultati che il tecnico livornese riuscirà ad ottenere in questa stagione.

Ha un altro anno di contratto ma che resti sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione è tutto da vedere. Secondo il giornalista Giovanni Albanese, intervenuto a TvPlay, nessuna opzione è da scartare. “Al momento non abbiamo segnali di un Allegri che vorrebbe farsi da parte – ha detto – però è anche vero che in questo momento l’allenatore sta pensando al campo e quindi bisogna aspettare per capire poi quale sarà la reale posizione di Allegri rispetto a quello che gli sarà proposto”. Poi un passaggio su Chiesa: “Credo che l’esperienza di Chiesa in questo momento rischi di giungere al capolinea a breve, soprattutto se non dovesse trovare un’intesa per il prolungamento e non dovesse trovare le condizioni per un cambio di passo”.