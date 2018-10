La Juventus, dopo l’entusiasmante vittoria di Manchester in Champions League, torna a pensare al campionato e prova a riprendere il cammino vincente dopo il mezzo passo falso casalingo con il Genoa.

La prestazione e naturalmente la vittoria contro il Manchester United hanno spazzato via la delusione del pari con il Genoa. La voglia per gli uomini di Massimiliano Allegri è quella di tornare alla vittoria in campionato e farlo subito già dalla trasferta di Empoli. In vista della trasferta toscana in casa bianconera potrebbero vedersi alcuni cambi di formazione. Il tutto per far rifiatare alcuni giocatori sempre impegnati in questi inizio di stagione.

Juventus, fuori Khedira ed Emre Can

CASA EMPOLI – Pronto Provedel tra i pali al posto di Terracciano mentre il modulo resta il 4-3-1-2 con Zajc alle spalle di La Gumina e Caputo. Ballottaggio tra Antonelli e Pasqual con il primo favorito mentre Rodriguez e Mchedlidze sono indisponibili.

CASA JUVENTUS – Massimiliano Allegri prepara la gara contro l’Empoli iniziando a fare la conta degli infortunati. Infatti saranno fuori Sami Khedira ed Emre Can a centrocampo, pertanto appare scontato l’impiego di Bentancur accanto a Pjanic e Matuidi. C’è anche una piacevole novità in casa bianconera. Infatti, Leonardo Spinazzola potrebbe essere convocato e tornare dunque a disposizione per la squadra. In difesa verranno confermati i quattro impiegati a Manchester, Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Alex Sandro. In attacco per completare il 4-3-3 ci saranno, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Paulo Dybala viene lasciato fuori per scelta tecnica, mentre Mario Mandzukic è out per infortunio.

Il croato ha già saltato il match di Champions League contro i Red Devils a causa di un infortunio alla caviglia. In casa bianconera c’è ottimismo sul possibile recupero del forte attaccante, ma è anche vero che Allegri non vorrebbe rischiarlo vista l’abbondanza del reparto offensivo e soprattutto vista la prestazione maiuscola fatta anche senza il 17 juventino in quel di Manchester.

Le probabili formazioni della gara

Proviamo, dunque, ad ipotizzare le probabili formazioni di Empoli e Juventus.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo

