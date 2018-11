Oroscopo di Paolo Fox del 17 novembre

Paolo Fox, astrologo italiano, ha condotto come sempre la sua rubrica “Latte e Stelle” sulle frequenze radio LatteMiele. Ecco le previsioni per ogni segno zodiacale.

Ariete, tirate fuori gli artigli

Ariete: E’ arrivato il giorno giusto per tirare fuori gli artigli e dire al mondo intero che non siete d’accordo su tutto. Siete forti ora dimostratelo. Toro: Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi, inziate a pensare alla grande, non potete sempre volare basso. Siete forti e coraggiosi, dovete solo crederci. Gemelli: Un momento di grande energia per voi, volete a tutti i costi dimostrare tutto il vostro valore, ma dovete anche essere equilibrati nel farlo. Cancro: Tutti vi criticano per il vostro carattere forte e a volte un pò troppo scorbutico. Date dimostrazione che non è così e per farlo dovete semplicemente non pensare negativo.

Vergine, fatevi rispettare

Leone: State diventando troppo autocritici con voi stessi, sarebbe giusto prendervi qualche soddisfazione anche con una pacca sulla spalla, perchè no, fatta da voi stessi. Vergine: Fatevi rispettare, soprattutto a lavoro. E’ un momento di grande confusione dal punto di vista professionale, cercate di reagire. Bilancia: Riposatevi e godetevi qualche istante di serenità. Da domani inizia per voi un vero e proprio tram tram che vi sfiancherà. Scorpione: Iniziate a fare sport e vedrete che tutto andrà meglio. Socializzare e soprattutto mettere in moto il corpo è importante per la testa.

Acquario, tornate responsabili

Sagittario: Un momento di grande energia per voi, volete a tutti i costi dimostrare tutto il vostro valore, ma dovete anche essere equilibrati nel farlo. Capricorno: Venerdì lo avete superato indenni. Adesso potete dedicarvi al resto della settimana con la schiena dritta e testa alta. Siete pronti a grandi obiettivi. Acquario: Non riuscite ad essere responsabili al 100% e questa è una delle cose che dovete cambiare. Ma restate sempre un segno di grande forza ed eleganza. Adesso dimostrate di essere all’altezza delle aspettative che tutti hanno per voi. Pesci: Sarà un weekend divertente, dovete solo lasciarvi andare senza fare troppi calcoli soprattutto con il tempo e con il portafoglio.

