Mandzukic operato al naso, Juventus news: tutto ok per il croato

Mario Mandzukic operato al naso. Il calciatore della Juventus è stato sottoposto alla settoplastica come era capitato già al portoghese Joao Cancelo.

L’attaccante ha subito un’operazione chirurgica direttamente in Croazia. ora sta bene ed è già pronto a lavorare per tornare in forma, anche se probabilmente domenica a Genova contro la Sampdoria non dovrebbe esserci.

Anche Joao Cancelo era stato sottoposto a un intervento del genere alcuni giorni fa, in una settimana un po’ particolare per l’infermieria della squadra bianconera.

