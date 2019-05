Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, anche se non è il favorito per la sostituzione di Massimiliano Allegri potrebbe andare sulla panchina della Juventus.

La Juventus continua la ricerca dell’allenatore, dopo che Massimiliano Allegri ha ufficializzato l’addio al termine di questa stagione. Sono tanti i nomi, che si susseguono, in queste ore a essere accostati alla Juventus, in vista della prossima stagione. Il sogno dei tifosi, ora, è Pep Guardiola che però non ha ancora parlato, tenendo sulle spine i bianconeri. Dopo lo spagnolo, nelle gerarchie, c’è Maurizio Sarri che è a un passo dal lasciare il Chelsea, paradossalmente potrebbe essere lui il favorito ora per la panchina.

Juventus, Guardiola verso Torino

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è il grande sogno dei tifosi per la panchina della vecchia signora, a partire dalla prossima stagione. Il favorito, però, a oggi sembra essere il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri, che al termine della stagione dovrebbe lasciare la Premier League. L’annuncio, del nuovo tecnico, da parte del presidente Andrea Agnelli dovrebbe arrivare tra qualche settimana, probabilmente nei primi giorni del mese di giugno. Dopo Guardiola e Sarri, gli altri nomi riportano a Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi, nonostante siano molto staccati nelle gerarchie. Nelle prossime settimane, quindi, attendiamo l’ufficialità del nuovo tecnico, da quel momento inizierà anche il calciomercato bianconero.

