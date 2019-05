Massimiliano Allegri, ormai quasi ex allenatore della Juventus, potrebbe ripartire dalla Spagna e dalla panchina del Barcellona, dalla prossima stagione.

Potrebbero già essere terminate le ferie di Massimiliano Allegri, dopo l’annuncio di qualche settimana fa dell’addio a fine stagione alla Juventus. Secondo le indiscrezioni del Mundo Deportivo, quotidiano con credibilità, pare che il Barcellona abbia messo gli occhi sull’allenatore livornese, per la sostituzione di Ernesto Valverde che in questa stagione ha deluso le aspettative, uscendo malamente dalla Champions League.

Juventus, Allegri verso il Barcellona

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, tra qualche giorno lascerà ufficialmente la panchina della Juventus dopo aver annunciato l’addio. I bianconeri cercano, ora, un nuovo allenatore e non p facile trovarne uno all’altezza. Secondo le indiscrezioni che circolano in Spagna, però, come riporta il Mundo Deportivo, lo stesso Massimiliano Allegri potrebbe ripartire immediatamente, dalla panchina del Barcellona. I catalani, infatti, arrivano da una stagione altalenante che ha portato in bacheca, solo, la Liga con l’uscita in Champions League e la sconfitta in finale di Coppa del Re. Il lavoro di Ernesto Valverde è, quindi, al vaglio della società blaugrana che deciderà se cambiare guida tecnica. Vedremo, quindi, se insieme all’annuncio della società bianconera sul nuovo allenatore, arriverà una decisione anche dei catalani.

