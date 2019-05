Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha convocato molti giocatori della Juventus per le prossime due uscite della Nazionale.

L’Italia è pronta ad affrontare altre due sfide, nel girone di qualificazione a Euro2020, e Roberto Mancini ha diramato le convocazioni. Il commissario tecnico ha voluto abbinare giocatori con talento ad altri con più esperienza, per creare un mix che potrebbe far crescere la nostra Nazionale.

Juventus, tanti bianconeri nell’Italia

L’Italia giocherà due gare delle qualificazioni a Euro 2020, Roberto Mancini ha diramato i convocati per queste due sfide. Sono tanti i giocatori della Juventus, che il commissario tecnico ha voluto chiamare: Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Spinazzola, Bernardeschi e Moise Kean. Questo fa capire come la società bianconera riesca a tenere alto il livello, utilizzando molti giocatori italiani in rosa.

Questi i convocati nel dettaglio:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Pierluigi Gollini (Atalanta); Salvatore Sirigu (Torino), Antonio Mirante (Roma);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Juventus), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

