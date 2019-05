Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, la Juventus attende.

La Juventus continua a cercare il nuovo allenatore, con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare la prossima settimana. La dirigenza, infatti, vuole chiudere questa questione per concentrarsi, poi, sul calciomercato. Sono tante le trattative che riguardano i bianconeri, da vicino, con il francese Ferland Mendy che sembra essere una priorità. Bisognerà capire, poi, in base all’allenatore quali potrebbero essere gli altri rinforzi per la vecchia signora.

Juventus, Guardiola resta in stand-by

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, potrebbe lasciare la Premier League dopo questa stagione, per iniziare una nuova avventura. La scorsa settimana sembrava fosse il favorito per sostituire Massimiliano Allegri, in questa si è però raffreddata la pista e la sua situazione. Le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, prima della partita contro la Sampdoria a Marassi hanno raffreddato la situazione. Il dirigente ha dichiarato, infatti, che non hanno mai cercato lo spagnolo e secondo le ultime indiscrezioni, ora, il favorito sembra essere Maurizio Sarri. Dopo che sarà annunciato l’allenatore inizierà, anche, il calciomercato della Juventus, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con la Champions League nel mirino.

