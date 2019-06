Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare la Premier League al termine di questa stagione, per tornare in Italia.

La Juventus, come dichiarato dalla dirigenza, nella prossima stagione punterà su alcuni giocatori che arriveranno in estate per rinforzare la rosa, in maniera importante. I bianconeri potrebbero provare a portare, di nuovo, in Italia il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il francese, infatti, non è ancora sicuro del suo futuro dopo questa stagione tra alti e bassi; Fabio Paratici, però, tra qualche settimana farà senza dubbio qualche tentativo per strapparlo ai Red Devils, missione complicata.

Juventus, Pogba ora è possibile

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo questa stagione non facile per lui. Nella gestione di José Mourinho, infatti, non è riuscito a mettere in campo le migliori prestazioni, soprattutto per i problemi con l’allenatore portoghese. Dall’arrivo di Ole Solskjaer, invece, è tornato sui suoi livelli, dominando il centrocampo dei Red Devils. Se Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dovesse trasferirsi a Torino, potrebbe arrivare anche il francese per andare a rinforzare in maniera importante il centrocampo. Sarebbe un gradito ritorno per lui, che lo vorrebbe molto, ma dovrà riconquistare i tifosi che sono rimasti delusi dalla sua partenza.

