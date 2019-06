Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sembra sempre vicino alla panchina della Juventus, domani potrebbe essere la giornata giusta.

Continua la telenovela riguardante il nuovo allenatore della Juventus, dopo l’addio dato da Massimiliano Allegri al termine dell’ultima stagione. I nomi che rimangono in corsa sono quelli di Pep Guardiola e Maurizio Sarri, con il primo che resta comunque ancora il favorito numero uno. La giornata di domani potrebbe essere fondamentale per la chiusura della trattativa e per la, conseguente, presentazione all’Allianz Stadium del catalano ex Barcellona.

Juventus, la presentazione di Guardiola

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, potrebbe essere annunciato presto come nuovo tecnico della Juventus, come sostituto di Massimiliano Allegri dalla prossima stagione. La trattativa che collega i bianconeri e lo spagnolo è ormai in piedi da tempo e si attende solo la chiusura prima del suo arrivo a Torino. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per l’ex allenatore del Barcellona, che potrebbe sbarcare in bianconero. Ricordiamo, anche, che la giornata di domani è quella segnata dai più, da tempo, per la presentazione del catalano. Sullo sfondo resta, viva, anche la possibilità di vedere sulla panchina Maurizio Sarri, che ha però difficoltà a liberarsi dal Chelsea.

