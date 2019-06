Alcuni si chiedono perché credere ancora a Pep Guardiola nuovo allenatore Juventus. Il catalano rimane per alcuni un’opzione caldissima.

Luigi Guelpa e Marco Venditti sono gli ultimi ad arrendersi per il passaggio del tecnico ex Bayern Monaco alla Juventus, nonostante in molti diano Maurizio Sarri praticamente per fatto. Anche Paganini della Rai specifica che il tecnico non sarà liberato dal Chelsea e che i bianconeri siano ancora fortissimi sull’ex Barca.

Guardiola nuovo allenatore Juventus, ecco perché crederci ancora…

Pep è un tecnico di spessore internazionale, ma c’è anche un’altra possibilità e cioè quella di vederlo arrivare a Torino tra due anni nel 2021. Di certo sarebbe una soluzione assurda quella di vivere due stagioni con quello che praticamente potremo chiamare traghettatore a lungo termine.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK