Italia Polonia U21 probabili formazioni, inizia l’Europeo delle squadra azzurra di Gigi Di Biagio che cerca la vittoria nella competizione.

Tra gli azzurri sorpresa Meret in porta con diversi calciatori interessanti schierati in campo. In difesa tornano dalla nazionale maggiore Mancini, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa e Kean.

Italia Polonia U21 probabili formazioni, parte l’Europeo

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA U21(4-3-3): Meret; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Kean, Cutrone. CT: Di Biagio

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Meré, Unai Nunez, Junior Firpo; Merino, Fabian Ruiz; Carlos Soler, Fornals, Oyarzabal; Rafa Mir. CT: De La Fuente

