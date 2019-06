Joao Cancelo, terzino della Juventus, è molto vicino alla cessione e al trasferimento in Premier League, dove vestirà la maglia del Manchester City.

Nella prossima stagione non ci sarà più, nella Juventus, il terzino destro Joao Cancelo, arrivato la scorsa estate dal Valencia dopo il prestito all’Inter. Il giocatore portoghese, infatti, è vicino al trasferimento al Manchester City che, su richiesta di Pep Guardiola, è pronto a sborsare 60 milioni di euro per il giocatore lusitano. Ora, però, la Juventus dovrà buttarsi sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, anche se per ora non circolano nomi su questa direzione.

Juventus, l’addio di Joao Cancelo

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, è pronto a svuotare l’armadietto della Continassa, salutare i compagni e trasferirsi. Il portoghese, infatti, lascerà la Serie A dopo due stagioni vissute tra Milano, sponda Inter, e Torino dove ha militato con la maglia bianconera. La dirigenza ha trovato un accordo, con il Manchester City, su una base di 60 milioni di euro che garantiscono alla vecchia signora una buona plusvalenza. Ora, però, Fabio Paratici dovrà trovare un sostituto all’altezza da regalare a Maurizio Sarri, in vista della prossima stagione dove l’obiettivo primario è la conquista della Champions League.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK