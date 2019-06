Isco, centrocampista del Real Madrid, potrebbe lasciare la Spagna nella prossima stagione, su di lui gli occhi attenti della Juventus.

La Juventus, come molte altre squadre, sta monitorando la situazione in casa Real Madrid, dato che dopo i tanti acquisti deve cedere qualche pezzo pregiato della rosa. Il giocatore che potrebbe fare al caso bianconero è, senza dubbio, Isco che può fare tutti i ruoli della mediana, e il trequartista, rappresentando per Maurizio Sarri un’importante arma. I bianconeri non hanno ancora fatto nessun sondaggio, che potrebbe però arrivare nelle prossime settimane.

Juventus, Isco nel mirino bianconero

Il centrocampista del Real Madrid Isco, in questa sessione di calciomercato potrebbe decidere di terminare la sua avventura con i blancos. L’ultima stagione, infatti, non lo ha portato a rendere al massimo delle sue possibilità, soprattutto a causa dello scarso minutaggio che i vari tecnici gli hanno regalato nell’arco della stagione. Il ritorno di Zinedine Zidane lo ha fatto tornare al centro del progetto ma non è sicuro che la sua volontà sia quella di restare, ancora, nella Capitale iberica. La Juventus sembra essere interessata e nelle prossime settimane potrebbe tentare un sondaggio, per capire lo spazio di manovra per quanto riguarda la trattativa.

