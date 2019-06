Momo Sissoko parla del ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il centrocampista è stato protagonista con la maglia bianconera e ha giocato con lui.

Ai microfoni di TuttoJuve ha specificato: “Sono parecchio sorpreso. Gigi Buffon ha sempre fatto intendere che sarebbe tornato, ora ha la possibilità di farlo. Sicuramente ha la consapevolezza del ruolo che andrà ad interpretare. Ha grande esperienza e sarà importante nello spogliatoio”.

Buffon torna alla Juventus, Sissoko: “Per vincere la Champions”

Sissoko aggiunge: “Sono felice per lui, torna per vincere la Champions League. Alla sua età ha fatto ancora la differenza. Il Paris Saint German non è riuscito a soddisfare le aspettative create attorno a lui, bisogna anche dire che in Francia non è stato rispettato”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK