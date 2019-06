Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, potrebbe arrivare presto in Italia con la maglia della Juventus, in vista della prossima stagione.

Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, aveva dichiarato di voler portare a Torino, in questa sessione di calciomercato, un difensore importante. La dirigenza bianconera lo ha individuato nel profilo di Matthijs De Ligt, un giocatore a livello internazionale che chiuderebbe il ruolo con Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. I bianconeri attendono, ora, la firma del difensore dell’Ajax, per spostarsi sugli altri obiettivi.

Juventus, De Ligt verso il sì

Matthijs De Ligt, difensore dell’Ajax, a ore sarà un nuovo calciatore della Juventus, manca solo l’accordo definitivo tra i due club. Il calciatore olandese in questa stagione ha trascinato i suoi fino alle semifinali di Champions League, quando sono stati eliminati negli ultimi minuti della gara di ritorno dal Tottenham. Il classe ’99 arriverà a Torino per una cifra attorno ai 75 milioni di euro, con una clausola rescissoria nel nuovo contratto da 150 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio, invece, si tratta di una cifra molto onerosa di circa 12 milioni di euro a stagione. Vedremo, quindi, nelle prossime ore se ci saranno passi in avanti importanti, che porterebbero alla firma del giocatore.

