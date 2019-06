Doppio colpo Juventus in uscita. Infatti, i bianconeri sono riusciti a chiudere due affari importanti che portano nelle casse dei bianconeri soldi importanti anche per l’attuale mercato.

La Juventus mette a segno una doppia plusvalenza in accordo con il Sassuolo. Infatti alla società nero verde vanno i difensori Rogerio e Pinelli, rispettivamente classe ’98 e ’01.

Rogerio e Pinelli al Sassuolo, plusvalenze Juve!

Doppio colpo Juventus in uscita. Fabio Paratici si è incontrato con Carnevali, Ds del Sassuolo, per parlare di due giocatori che interessavano molto alla società neroverde. L’affare si è concluso con una doppia plusvalenza per la Juventus che cede a titolo definitivo Rogerio e Pinelli.

Il Sassuolo comunica una doppia operazione definita con la Juventus: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:

ROGERIO (’98, difensore) acquisito a titolo definitivo dalla Juventus F.C.

PINELLI Matteo (’01, difensore) acquisito a titolo definitivo dalla Juventus F.C”.

