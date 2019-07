E’ una Juventus attentissima sul mercato in entrata, ma anche e soprattutto a quello in uscita. Infatti, la società bianconera entro il 30 giugno doveva chiudere alcune importanti operazioni.

Il giorno dopo la cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma, si può parlare di una grande colpo economico da parte della Juventus che ha chiuso l’esercizio 2018-2019 superando i 100 milioni di plusvalenze.

Juventus da record, che plusvalenze!

Come riporta Calcio e Finanza, grazie alla vendita di 7 giocatori di secondo piano (Spinazzola, Caldara, Audero, Mandragora, Sturaro, Orsolini e Cerri), i bianconeri sono stati abili ad incassare 113 milioni, in pratica quanto speso per acquistare Cristiano Ronaldo (100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni).

Juventus vicina al vecchio record di plusvalenze, quando furono incassato 139,4 milioni nel 2016/17, scese poi a 92,3 milioni nel 2017/18. Da Spinazzola, ceduto alla Roma, la cifra più alta incassata.

