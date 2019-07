Paul Pogba alla Juve? Calciomercato: i bianconeri possono mettere sul piatto tre giocatori come pedine di scambio, ma basteranno al Manchester United?

La Juventus, dopo gli acquisti di Ramsey e Rabiot, vorrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo così da renderlo per distacco il più forte d’Europa. Il sogno rimane il ritorno di Paul Pogba dal Manchester United: i bianconeri sono pronti a sacrificare 3 giocatori per un possibile scambio.

Calciomercato Juventus: Pogba per Cancelo, Matuidi e Douglas Costa, lo scambio

Il costo del cartellino del nazionale francese è piuttosto alto: le cifre non sono ancora chiare ma per meno di 70/80 milioni di euro il ragazzo classe 1993 non si muoverà dai Red Devils. Per abbassare le pretese economiche di Solskjaer, Paratici starebbe pensando ad uno scambio.

Via Cancelo, Matuidi e Douglas Costa, i quali non rientrerebbero nel progetto di Maurizio Sarri per la Juventus. Il tutto per arrivare a Pogba: i tre farebbero molto comodo allo United, ma bisognerà capire anche quali saranno le loro volontà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK