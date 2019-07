Chiesa alla Juventus si complica ogni giorno che passa: perchè questa trattativa di calciomercato è bloccata dalla Fiorentina? La spiegazione.

E’ una trattativa sempre più complicata quella che porta Federico Chiesa alla Juventus. L’esterno d’attacco classe 1997, infatti, è considerato sempre più incedibile ogni giorno che passa dalla Fiorentina che continua a fare muro facendo leva sul fatto che abbia siglato poco tempo fa un contratto fino al 2022. il giocatore, però, non ci sta: l’indiscrezione.

Federico Chiesa alla Juve, Calciomercato: Fiorentina blocca tutto, perchè?

L’esterno della Nazionale di Roberto Mancini, insomma, sarebbe “vittima” del proprio contratto. In tal senso, Barone è stato molto chiaro: il ragazzo ha un contratto con la Viola ed è un punto fondamentale della squadra, da Firenze non si muove.

Allo stesso tempo, però, negli scorsi giorni c’è stato un vero e proprio faccia a faccia tra il ragazzo, il suo agente, il braccio destro di Commisso, Joe Barone e Dario Dainelli.

Il tutto si è svolto all’interno del pullman della squadra dove la società avrebbe chiesto a Chiesa di chiedere scusa a tutta la squadra per il suo atteggiamento e di indossare le nuove maglie per le classiche foto di rito di inizio stagione.

Ora spunta un altro aneddoto sempre dal ritiro dei gigliati che parla di un ragazzo davvero turbato per la situazione a tal punto da arrivare quasi a piangere per quella che, almeno secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata vissuta dal ragazzo come una vera e propria umiliazione.

La Juventus rimane alla finestra ma davanti a questo muro dovrà prima o poi virare su altri obiettivi, consapevoli del fatto che dovrà essere il giocatore in primis a sbloccare questa spinosa vicenda.

