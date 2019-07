Kean lascia la Juve? L’attaccante classe 2000 continua a ricevere offerte ed i bianconeri starebbero pensando di accettarne una dalla Premier League.

Nonostante la volontà ferrea della Juventus di non lasciarlo partire ma di rinnovare il suo contratto, Moise Kean è sempre più lontano dalla Juventus. Il bollettino attaccanti lo da’ come uno degli uomini di punta per il futuro, ma la realtà è ben diversa: Mino Raiola vorrebbe portarlo via da Torino per strappare un contratto migliore ed i bianconeri ogni giorno che passa sarebbero sempre più convinti di lasciarlo andare.

Kean lascia la Juve? Calciomercato: tra Everton e Wolverhampton

La valutazione del baby attaccante classe 2000 da parte della Juventus è non meno di 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la destinazione più probabile sarebbe l’Inghilterra, con Pavel Nedved che avrebbe ricevuto due chiamate da due società pronte a fare sfracelli pur di avere il bomber bianconero.

La prima è l’Everton, che si è inserita nella corsa da ormai qualche settimana, mentre nelle scorse ore è arrivato l’interessamento forte anche da parte del Wolverhampton.

Secondo quanto riporta il quotidiano, per sua natura molto vicino alla causa bianconera, una delle due squadre militanti in Premier League alla fine riuscirà a chiudere l’affare per portare in Inghilterra l’attaccante. Quale delle due? E’ presto per dirlo.

Insomma, è sempre più probabile che Kean lasci la Juve in questa finestra di mercato Se così fosse, però, Sarri perderebbe una gran bella punta, giovane e di prospettiva ma anche in grado di far la differenza nel presente.

