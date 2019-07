Streaming Torino-Debrecen diretta: dove vedere la partita di Europa League online legale ed in diretta tv. La trasmettono in chiaro o no? Tutte le info.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport che detiene i diritti della seconda competizione europea. Inoltre c’è da dire che agli abbonati sarà permesso di guardare la sfida anche in diretta streaming grazie all’appoggio di Sky Go applicazione utilizzabile su pc e anche tablet e smartphone.

Torino-Debrecen diretta streaming: dove vedere la gara online

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni di questa gara valida per i preliminari di Europa League:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meité, Ansaldi; Iago Falque, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyr, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Varga; Trujic; Takacs. All. Herczeg

