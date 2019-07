Con un passato alla Juventus, Rogerio oggi gioca nel Sassuolo ma non dimentica il suo passato bianconero e l’aiuto di Alex Sandro, a cui lancia una sfida.

Il brasiliano classe 1998, oggi al Sassuolo, ha avuto un brevissimo passato in bianconero nel settore giovanile. Il ragazzo, che è stato riscattato interamente dal club neroverde, ricorda con piacere il passato alla Juventus ed in particolar modo il suo legame con Alex Sandro; è proprio al terzino connazionale a cui il ragazzo lancia una vera e propria “sfida”.

Juventus, Rogerio sfida Alex Sandro

Rogerio ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Sport come sia stato davvero onorato e felice di aver indossato la maglia dei bianconeri anche se per breve tempo. Adesso, però, sta vivendo il suo percorso e non può essere più felice se non al Sassuolo.

Proprio quando doveva ambientarsi nelle giovanili bianconere, colui che più di tutti gli ha dato una mano è stato Alex Sandro: il brasiliano, infatti, gli forniva sempre degli utilissimi consigli soprattutto per poter migliorare osservando i più esperti.

Infine, gli lancia una sfida. Alla domanda: “Pensi di poter diventare più forte di lui” Rogerio risponde con un sorriso ed una battuta: “Speriamo”. La sfida, insomma, è lanciata ed ora starà a De Zerbi metterlo nelle condizioni ideali per poterlo far crescere sempre di più nella speranza di poter eguagliare Alex Sandro, uno dei migliori terzini d’Europa. Lo “scontro” -calcisticamente parlando- è aperto.

