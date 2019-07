Perin lascia la Juventus, Calciomercato: giorni decisivi

Mattia Perin lascia la Juventus? Il portiere sta vivendo un’estate davvero travagliata ma per lui questi sono i giorni decisivi per il suo futuro.

Sono giorni davvero decisivi per capire quale sarà il futuro di Mattia Perin. Il portiere della Juventus, rientrato a Torino dopo non aver passato le visite mediche con il Benfica a causa di problemi fisici non meglio specificati, alla Vecchia Signora è solamente di passaggio.

Mattia Perin lascia la Juve, Calciomercato: futuro in Premier League

Il futuro dell’estremo difensore classe 1992, uno dei tanti giocatori in uscita, potrebbe essere in Premier League. Su di lui infatti si sono fatti avanti due club molto interessati al ragazzo: vogliono portarlo in Inghilterra ma è ancora tutto da vedere.

Al momento, infatti, Aston Villa e West Ham sono davvero molto interessate al ragazzo che, tuttavia, continua a tentennare: vorrebbe formazioni più competitive in grado di potergli dare maggiore visibilità.

Allo stesso tempo, però, entrambe le formazioni avrebbero già presentato delle offerte ufficiali alla Juve che tuttavia sarebbero state legittimamente rispedite al mittente.

Come finirà la vicenda? Staremo a vedere ma una cosa è certa: per Mattia Perin non c’è più posto alla corte di Maurizio Sarri ma il rischio, a fine agosto, di ritrovarlo ancora lì è molto alto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK