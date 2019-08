Calciomercato Juventus, colpo in casa Barcellona!

Il calciomercato Juventus si potrebbe accendere con un colpo in casa Barcellona. L’affare ormai sembra davvero destinato ad andare in porto.

Secondo Mundo Deportivo la squadra bianconera sarebbe pronta a fare follie per il giovane calciatore del Barca Juan Miranda. Reduce dall’Europeo Under 21 il calciatore piace anche a Betis, Maiorca e Granata, mentre i blaugrana vorrebbero girarlo in prestito all’Utrecht.

Sempre secondo il tabloid spagnolo la società blaugrana avrebbe chiesto agli otto volte campioni d’Italia una cifra vicino ai 15 milioni di euro. Sicuramente si tratta di un prezzo importante considerando che si tratta di un calciatore giovane e ancora con pochissima esperienza.

