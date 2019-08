Vidal alla Juventus? Calciomercato: idea last minute per il centrocampo

Arturo Vidal alla Juventus potrebbe essere l’idea di calciomercato last minute per la squadra bianconera. Il cileno non ha mai dimenticato la Vecchia Signora.

Il Barca ha deciso di cedere in mezzo visto che sono arrivati diversi calciatori. Il mister blaugrana Ernesto Valverde in conferenza stampa ha specificato: “A centrocampo abbiamo diversi calciatori e ci sarà da capire come giocare. Vidal? Ci sarà più concorrenza”.

Il calciatore si può prendere a poco e potrebbe dare spessore al reparto di Maurizio Sarri dove c’è tanta tecnica ma manca un po’ di fisicità. Dovrebbero infatti andare via sia Sami Khedira che Blaise Matuidi.

Attenzione però perché sul cileno c’è l’Inter. Il calciatore ha un bel rapporto con Antonio Conte e potrebbe molto presto vestire la maglia nerazzurra per fare da guida ai giovani Stefano Sensi e Nicolò Barella.

