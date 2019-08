Sono giornate convulse per il calciomercato Juventus, con la possibilità di vedere arrivare a Torino un centrocampista di assoluto livello.

Manco a dirlo tutto dipenderà da Paulo Dybala che dovrà scegliere tra Manchester United e Tottenham. Difficile capirlo, rimane il fatto che un grande centrocampista potrebbe essere ufficializzato un po’ a sorpresa nel calciomercato di oggi.

Calciomercato Juventus, a centrocampo arriva un top player

In Inghilterra chiudono le trattative in entrata e dunque potrebbero esserci delle situazioni difficili da gestire poi anche sulle cessioni. C’è poco tempo, ma può accadere di tutto, ma andiamo con ordine.

Il primo grande obiettivo dei bianconeri rimane Paul Pogba, che starebbe spingendo, tra l’altro, per il ritorno a Torino dove si sentiva più amato che a Manchester. A rivelare quest’ultimo particolare è stato il suo ex compagno di squadra Patrice Evra. Strapparlo ai Red Devils non sarà facile, ma si lavora a un maxi scambio con Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi.

Opzione Eriksen

Non bisogna sottovalutare l’ipotesi Eriksen. Infatti Dybala è molto vicino al Tottenham e non è da escludere che invece di 70 milioni di euro cash possa arrivare l’integrazione dell’affare con il cartellino del danese. A quel punto però sarà Sarri a decidere se schierarlo nel vecchio ruolo di trequartista alternandolo con Ramsey, oppure se metterlo al posto di Pjanic con la possibilità di cedere il bosniaco in Spagna.

