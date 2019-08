Higuain resta alla Juventus, questa situazione si profila sempre più come possibile. Il Pipita infatti non vuole cambiare maglia.

Giocatore dotato di grande personalità e in grado di far fare il salto di qualità alla squadra dove gioca. Nell’ultima stagione ha visto una brusca frenata nella sua carriera. Nonostante questo vuole rifarsi e vuole farlo a Torino.

Higuain resta alla Juventus, Calciomercato: il Pipita non si muove

Ancora a segno in amichevole l’argentino preme su Cristiano Ronaldo, con il quale ha giocato già al Real Madrid, per rimanere a Torino e ritrovare il sorriso professionalmente parlando.

Il Corriere dello Sport ribadisce come il calciatore non voglia sentire voci di cessione. Rifiutata la Roma poi non ci sono per lui molte ipotesi di trasferimento. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

