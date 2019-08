Mario Mandzukic lascia la Juventus oppure no? Il croato sembra essere arrivato alla decisione definitiva riguardo al suo futuro. Le ultimissime news.

E’ forse l’indiziato numero uno nel lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato, ma farlo partire non è facile per due motivi: un ingaggio davvero elevato e le pretese -legittime- del calciatore che vorrebbe rimanere in un campionato competitivo. Adesso Mario Mandzukic, però, avrebbe deciso il suo futuro: sarà in Bundesliga.

Mario Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: futuro in Bundesliga

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sembrerebbe che la punta croata classe 1986 abbia finalmente deciso di lasciare i bianconeri arrivando a comprendere che per lui nella corte di Maurizio Sarri al momento non c’è posto, soprattutto dopo il ritorno di Gonzalo Higuain ed il probabile arrivo di un attaccante.

In avanti, infatti, l’abbondanza è davvero tanta e secondo quanto riportato da Tuttosport sembrerebbe che sul ragazzo si sia fatto vivo nel concreto il Borussia Dortmund, club che ha l’ambizione quest’anno di ritornare nel calcio che conta davvero dopo anni in cui è stato nel limbo.

Il giocatore, però, preferirebbe ritornare al Bayern Monaco, club in cui è letteralmente esploso, e forse ci sarebbe anche una possibilità. Kovac, il tecnico dei bavaresi, gli garantirebbe l’ingaggio attuale pari a circa 5,5 milioni di euro ma non il posto da titolare, con Lewandowski che sarà inamovibile.

Alla Juve, invece, è pronto un bonifico di 5 milioni di euro per il suo cartellino, anche se i bianconeri avrebbero preferito una cifra più alta ma, tuttavia, difficilmente arriverà.

